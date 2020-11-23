В половине городов, где 22 ноября прошел второй тур выборов, голосование состоялось демократично, в 5 городах фиксировались технологии подкупа избирателей.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель КИУ Алексей Кошель, сообщает Укринформ.

«По данным наших наблюдателей, мы имеем основания констатировать, что в половине городов выборы состоялись в соответствии с демократическими стандартами, мы имели чистый, прозрачный избирательный процесс. Однако в 5 городах из 11, а это почти в половине городов, наши наблюдатели отмечали использование технологий, которые являются составной подкупа избирателей», - сказал Кошель.

По его словам, в этих 5 городах было зафиксировано массовое фотографирование избирательных бюллетеней, подвоз избирателей к избирательным участкам и другие формы контроля избирателей. «Понятно, что там, где разница между кандидатами является большой в голосах, то точечные использования технологий подкупа не стали существенным фактором для установления результатов, но на общем результате бесспорно эта технология сказалась», - отметил глава КИУ.

Он рассказал, что массовый подвоз избирателей происходил в основном частным легковым автотранспортом, и такие факты были зафиксированы в Черкассах и Никополе.

В Ривне, Днипре и Черкассах зафиксированы факты фотографирования бюллетеней, а в Бердянске - контроль за действиями избирателей, когда неизвестные лица стояли со списками у избирательных участков, а после голосования избиратели приходили и их отмечали в этих списках.

Кроме этого, по информации Кошеля, в Днипре также работала вайбер-группа, где напрямую агитировали голосовать избирателей за деньги. На день выборов 22 ноября эта группа насчитывала около 25 тысяч человек.

«Говоря об этих фактах, мы видим лишь вершину пирамиды и те случаи, которые были зафиксированы. Но подавляющее большинство подобных случаев остается в тени, а технология подкупа реально работает. Фотографирование бюллетеней, подвоз избирателей и другие формы отчетности за голосование дают возможность даже сейчас доводить результативность технологии до 100%», - сказал глава КИУ.

Он убежден, что в 5 городах из 11, где активно использовались технологии подкупа, это значительным образом влияло на результаты волеизъявления.

Кроме того, в КИУ констатируют, что количество фактов и масштабность технологии подкупа 22 ноября значительно выросли по сравнению с первым туром выборов и с голосованием 15 ноября.

Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины состоялось повторное голосование на выборах городских голов - в Бердянске, Днипре, Дрогобыче, Львове, Николаеве, Никополе, Полтаве, Ривне, Славянске, Ужгороде и Черкассах.

Повторное голосование по выборам городского головы, так называемый второй тур, назначается в территориальных громадах с количеством избирателей более 75 тысяч, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днипре, Николаеве, Ривном, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3%.

По данным во Львове, Днипре, Черкассах и Николаеве на местных выборах побеждают действующие мэры.