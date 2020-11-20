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В воскресенье, 22 ноября, состоится повторное голосование на выборах голов 11 городов, сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, второй тур выборов состоится в:

 - Днипре (Днепропетровская область) - кандидаты на должность: Загид Краснов (выдвинут местной организацией партии «За будущее») и Борис Филатов (выдвинут местной организацией партии «Пропозиція»);

- Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олийнык («Слуга народа») и Александр Саюк («За будущее»);

- Славянске (Донецкая область) - Вадим Лях («Оппозиционный блок») и Павел Придворов («Оппозиционная платформа - За жизнь»);

- Ужгороде (Закарпатская область) - Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей («Слуга народа»);

- Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов («За будущее») и Александр Свидло («Оппозиционная платформа - За жизнь»);

- Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение);

- Львове - Андрей Садовый («Самопоміч») и Олег Синютка («Европейская Солидарность»);

- Николаеве - Александр Сенкевич («Пропозиція») и Владислав Чайка («Оппозиционная платформа - За жизнь»);

- Полтаве - Сергей Иващенко («Слуга народа») и Александр Мамай («За будущее»);

- Ривном - Александр Третьяк («Европейская солидарность») и Виктор Шаркизян («Ривне вместе»);

- Черкассах - Анатолий Бондаренко («За будущее») и Виктор Евпак («Голос»).

В повторном голосовании по выборам городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов - до 2 городских советов, 20 депутатов - до 13 поселковых советов, 43 депутатов - до 32 сельских советов .

Указанное повторное голосование будет проходить на 86 избирательных участках. В нем вообще смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.
ForUm

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