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Интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3%, сообщила председатель Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Интегрированная явка избирателей по данным Гражданская сеть ОПОРА состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%)», - написала она в Facebook.

Айвазовская напомнила, что явка 25 октября на это время была 36,88% по данным ЦИК и 35,9% по данным «ОПОРЫ» (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днипре, Николаеве, Ривном, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.
ForUm

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