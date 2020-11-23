Во Львове, Днипре, Черкассах и Николаеве на местных выборах побеждают действующие мэры. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, пишет Радио Свобода.

По данным львовского агентства Fama, по состоянию на 19:00 мэр Андрей Садовый с 62,3% голосов побеждал кандидата от «Европейской солидарности» Олега Синютку, который имел 37,7%.

Опрос «Студии Савика Шустера» показал, что Садовый набирает 62,8% голосов, Синютка 37,2%.

По данным опроса, проведенного этой же студией, в Черкассах действующий мэр Анатолий Бондаренко побеждает кандидат от «Голоса» Виктора Евпака - 54,25 на 45,75%.

Экзит-пол николаевского издания «НикВести» свидетельствует, что там с 61,6% голосов также побеждает действующий мэр Александр Сенкевич.

Мэр Днипра Борис Филатов, по данным экзит-пола, также переизбран на эту должность.

Официальные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днипре, Николаеве, Ривном, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3%.