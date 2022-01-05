Комитет избирателей проанализировал показатели голосований народных депутатов фракции «Слуга народа» в 2021 году.

По данным КИУ, по состоянию на сегодняшний день в состав монобольшинства де-факто входит 217 депутатов, систематически поддерживающих решение Верховной Рады. При этом официально во фракции 242 народных депутата. Вследствие такой ситуации монобольшинство фактически не имеет возможности самостоятельно принимать решение.

В течение 2021 депутаты «Слуги народа» приняли собственными силами, когда проголосовало 226 и более депутатов фракции, только 19% законов. При голосовании за остальные законы «Слуга народа» обеспечила меньше голосов, чем было необходимо для принятия решения. К примеру, из 136 законов, принятых в период последних полугода, «Слуга народа» самостоятельно обеспечила 226 голосов только за 32 закона.

При этом следует учесть, что абсолютное большинство законов было инициировано самими членами провластной команды: президентом, правительством, народными депутатами «Слуги народа».

Также КИУ отмечает, что начиная с сентября, существенно возросла зависимость монобольшинства от поддержки депутатских групп «Доверие» и «За будущее». При этом поддержка решений Верховной Рады со стороны остальных депутатских фракций, напротив, уменьшилась. По данным КИУ принятые законы, как правило, поддерживали 15 из 20 депутатов группы «Доверие».

«Партийные скандалы и непопулярные решения усугубили раскол внутри «Слуги народа». В течение года из фракции был исключен ряд народных депутатов. Однако и от депутатов, которые до сих пор являются членами фракции, руководство фракции часто не может получить необходимую поддержку для принятия решений. В результате усилилась зависимость монобольшинства от голосования депутатских групп. За последние полгода трудно найти голосование, где бы «Слуга народа» самостоятельно приняла решение без поддержки депутатов этих политических сил», - отметил председатель КИУ Кошель.

Всего в 2021 году законами стали 254 документа.