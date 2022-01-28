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Комитет избирателей проанализировал показатели посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады после возобновления работы парламента в январе 2022 года.

За период с 25 по 28 января состоялось четыре пленарных заседания. Официально 70 депутатов не были зарегистрированы ни на одном из них.

Среди отсутствующих депутатов: 26 представителей «Слуги народа», 13 депутатов «Оппозиционной платформы – За жизнь», 8 – внефракционных, по 6 депутатов ВО «Батькивщина» и «Голоса», 5 депутатов группы «За будущее», 4 депутата ЕС, 2 депутата группы «Доверие».

Среди основных причин отсутствия депутатов на пленарных заседаниях – коронавирус, работа в Парламентской Ассамблее Совета Европы и депутатские прогулы.

«27 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что 24 народных депутата болеют ковидом. Как известно, еще четыре нардепа отправились на сессию ПАСЕ. Остальные члены делегации работают онлайн. Однако реальное количество отсутствующих втрое выше», – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

«Официально в Верховной Раде не указывают причины, по которым народные депутаты отсутствуют на пленарных заседаниях. Однако можно предположить, что коронавирус и работа в ПАСЕ – не единственные основания отсутствия депутатов на заседаниях. Вероятно, часть политиков пропускают начало работы ВР, поскольку еще не вернулись с зимних каникул, в том числе, из-за границы. Это традиционная ситуация для января, а среди отсутствующих политиков – часть известных депутатов-прогульщиков», – добавил Кошель.

Напомним, Верховная Рада из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов перенесла пленарные заседания с начала февраля на середину месяца.

Следует отметить, что, в случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование с помощью электронной системы, он считается таким, который зарегистрировался с помощью электронной системы (Закон Украины №196-ІХ).
ForUm

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