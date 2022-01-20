Комитет избирателей проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля. По данным КИУ, законами стали только 17% правительственных законопроектов. В среднем правительственные инициативы поддерживали только 213 депутатов «Слуги народа».

Всего за период с 5 марта 2020 года (назначение правительства Шмыгаля) по 17 января 2022 года Кабинетом министров было внесено на рассмотрение ВР 442 проекта законов. Из них было принято (возвращено с подписью президента) 78 законов.

Среди принятых решений авторства правительства: законы о противодействии COVID-19, изменения в закон «О гражданстве Украины» (об упрощенном приобретении гражданства иностранцами, участвовавшими в защите территориальной целостности Украины), изменения в закон «О лекарственных средствах» (относительно государственной регистрации) лекарственных средств), закон о медиации, изменения в законодательство по страхованию сельскохозяйственной продукции.

Показатели успешности законодательной работы правительства Шмыгаля ниже, чем у предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука. Так, законами стали 22% законопроектов, представленных правительством Гончарука.

В КИУ считают, что основная причина низких показателей законодательной работы правительства – недостаточная поддержка со стороны монобольшинства. В среднем правительственные законопроекты поддерживают только 213 депутатов «Слуги народа» с общей сложностью 242 нардепов. При этом за законопроекты авторства правительства голосует меньше депутатов монобольшинства, чем в отношении других неправительственных законопроектов.

«Монобольшинство фактически саботирует значительную часть инициатив правительства. Часто вместо правительственных законопроектов принимаются схожие документы, однако авторства народных депутатов «Слуги народа». Только 17% принятых законов – это очень низкие цифры, свидетельствующие о серьезных проблемах во взаимодействии Верховной Рады и Кабинета министров», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.