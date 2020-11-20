также в разделеПолитика
СМИ: Антиконституционный скандал добил рейтинг Зеленского и показал силу оппозиции
СМИ: Маркарова может стать новым послом Украины в США 3
Санду: Крым – это часть Украины 5
Лазарев: Украинцы устали от «мягкого» президента, им нужен такой политик как Медведчук 23
Санду посоветовала Украине учесть негативный опыт Молдовы по Приднестровью 18
В ОГП не видят перспектив в деле по «госперевороту» во время Майдана 24
В «Слуге народа» не сказали, сколько потратили на «опрос Зеленского» 10
Парубия вызвали на допрос в ГБР 14
Зеленский: Сытник останется директором НАБУ 19
Зеленский ответил на петицию о растаможке «евроблях» 18
Чаплыга: Нужно покупать российскую вакцину, о которой договорился Медведчук, а не слушать команды из посольства США 15
Партия Медведчука: Президент Зеленский несет полную ответственность за то, что Украина выступила против осуждения героизации нацизма 56
Шарий: Политические спекулянты в очередной раз вытянули «дело Стуса» и вспомнили о Медведчуке 13
Зеленский обещает увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19 18
Гетманцев подал проект постановления о своем увольнении 22
Порошенко ответил Зеленскому: Это уже агония, Владимир Александрович 49
Ермак заявил, что находится в «Феофании» вынужденно 15
Зеленский обещает «100 штрафов» владельцу клуба «5 элемент» 172

Послы стран «Группы семи» в Украине на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудили необходимость обеспечить честный отбор судей Конституционного суда, сообщает «Европейская правда».

«Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ».

«Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа», - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский  призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги