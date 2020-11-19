также в разделеПолитика
В ОГП не видят перспектив в деле по «госперевороту» во время Майдана 7
Парубия вызвали на допрос в ГБР 11
Зеленский: Сытник останется директором НАБУ 16
Зеленский ответил на петицию о растаможке «евроблях» 16
Чаплыга: Нужно покупать российскую вакцину, о которой договорился Медведчук, а не слушать команды из посольства США 15
Партия Медведчука: Президент Зеленский несет полную ответственность за то, что Украина выступила против осуждения героизации нацизма 54
Шарий: Политические спекулянты в очередной раз вытянули «дело Стуса» и вспомнили о Медведчуке 12
Зеленский обещает увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19 18
Гетманцев подал проект постановления о своем увольнении 21
Порошенко ответил Зеленскому: Это уже агония, Владимир Александрович 46
Ермак заявил, что находится в «Феофании» вынужденно 15
Зеленский обещает «100 штрафов» владельцу клуба «5 элемент» 130
Уманский объяснил, почему ушел из ОП 16
Партия Медведчука потребовала, чтобы США извинились перед Украиной 153
Кузьмин: Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины от COVID-19 в Украине 19
Ставицкий: Украинцы с радостью согласились бы на российскую вакцину от COVID-19, но власть вставляет Медведчуку «палки в колеса» 18
В НАТО заявили, что короткого пути к членству в Альянсе нет 16
Прокуратура готовит подозрения членам Васильковской ТИК из-за многочисленных фальсификаций на выборах 16

В партии «Слуга народа» отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса «5 вопросов от президента» в день выборов.

Об этом говорится в ответе партии на запрос Украинской правды.

В партии сослались на закон «О доступе к публичной информации», согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в «Слуге народа» говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании «5 вопросов от президента» не является публичной.

При этом «Слуга народа» заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

Издание еще 13 октября, в день, когда президент анонсировал опрос, обратилась в его Офис с перечнем уточнений.

Среди прочего, журналисты просили сообщить, на какие средства будет проведен опрос, какая сумма на это выделена, и предоставить копию сметы.

В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.

Впоследствии ОП прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос «Слуге народа» как организатору опроса.

Напомним, в день голосования на местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить и на пять вопросов от президента.

По данным партии «Слуга народа», в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняли участие около 5 млн человек

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал неоправданное политическое преимущество партии президента «Слуга народа».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8392 грн.
9
Теги