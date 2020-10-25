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В Украине начались местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.

На местных выборах избираются новые составы сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Кроме того, каждые пять лет проводится переизбрание мэров, глав сел и поселков.

В этом году выборы состоятся по всей стране, кроме временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса и АР Крым. В частности, ЦИК отменила выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, по решению военно-гражданских администраций в этих регионах.

Напомним, в полиции рассказали, что запрещено делать на избирательном участке.
ForUm

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