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Президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает Укринформ.

«Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается с каждым днем. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы мероприятия с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте», - отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь президента уверила, что выздоравливает и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

«Мы надеемся, что они как можно скорее вернутся к работе в обычном режиме», - добавила Мендель.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания». 
ForUm

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