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Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы «Феофания». Об этом в интервью УП рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.
«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», – отметил он.

По словам Подоляка, В палате президента установлена спецсвязь. При этом у Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Подоляк отмечает, что у президента, что у главы ОП стандартный график работы. «Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне», – рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Не видится президент также и со своим председателем ОП. С ним связь только по телефону. 

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

 
ForUm

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