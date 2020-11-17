Центральная избирательная комиссия назначила новые выборы в городах, где мэры умерли от COVID-19.

Так, в Новгород-Северском Черниговской области выборы городского головы назначены на 17 января, а в Борисполе Киевской области – на 31 января.

В ЦИК напомнили, что в Броварах под Киевом суд назначил повторные выборы городского головы и депутатов Броварского городского совета. В селе Улановка Винницкой области по решению суда должны состояться повторные выборы сельского головы.

28 октября после COVID-19 ушел из жизни мэр Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук, 29 октября - мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко. Оба были переизбраны на свои должности на местных выборах.

16 ноября умер новоизбранный мэр Конотопа Сумской области Александр Луговый.