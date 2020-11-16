Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса. Об этом сообщил народный депутат по конотопскому округу Игорь Молоток.

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так», - написал он на своей странице в Facebook.

Александр Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.