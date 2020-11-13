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Повторные выборы городского головы Борисполя назначены на 31 января 2021 года, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

На местных выборах 25 октября победил действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук (баллотировался от партии «Наш край»). Однако он умер 28 октября – до официального объявления результатов выборов – от COVID-19.

Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.

Гражданская сеть «Опора» сообщала, что в городе должны состояться повторные выборы.

Начало избирательного процесса приходится на 11 декабря 2020 года.
ForUm

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