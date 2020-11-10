Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине, передает «Украинская правда».

«Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить (медицинский каннабис в Украине. – Ред.)», – заявил он.

Арахамия уточнил, что там есть 2 принципиальных подхода: первый – это разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и др. И второй – проводить импортозамещение этих препаратов.

По словам председателя фракции «Слуги народа», рабочая группа работает, и украинцам будут сообщать, как движется этот процесс.

Напомним, в день голосования на местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить и на пять вопросов от президента.

Эти 5 вопросов касались пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

По данным партии «Слуга народа», в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняли участие около 5 млн человек.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал неоправданное политическое преимущество партии президента «Слуга народа».