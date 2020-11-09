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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская придерживается позиции, что в соответствии с нормами международного права Крым принадлежит Украине.

Такое мнение она высказала в комментарии Укринформу.

«Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», - заявила Тихановская.

По поводу продолжающейся российской агрессии на Донбассе лидер белорусской оппозиции заявила, что она лично выступает «против любого проявления агрессии».

При этом Тихановская отметила, что она не может говорить от имени будущего президента Беларуси, которого белорусский народ выберет после свержения режима Лукашенко. «Мы будем такие вопросы решать, уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа», - заявила она.

Что касается поддержки Украины белорусского народа, то лидер оппозиции назвала ее «важной и символичной».

Как сообщал ForUm, ранее Тихановская озвучивала позицию, что Крым de jure украинский, а de facto – российский.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская уехала в Вильнюс.

Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября «вступил» на должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
ForUm

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