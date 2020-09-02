Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уточнила свою позицию по украинскому Крыму, заявив, что полуостров «отошел другому государству» с нарушением международного права.

Об этом она сказала в интервью LRT, передает Укринформ.

«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым de jure украинский, а de facto – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», - сказала Тихановская.

При этом она уточнила, что «у нас задача стоит – разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, - это новые, честные выборы». «Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», - поясняет оппозиционный кандидат в президенты Беларуси.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

По время протестов против фальсификации выборов силовики жестоко разгоняли демонстрантов, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.