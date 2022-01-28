Музеи аннексированного Россией Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о возвращении коллекции так называемого скифского золота Украине. Об этом в соцсетях написал спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов, передает Крым.Реалии.

«Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости. Пока что – в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет», – написал Константинов.

Ранее о том, что Россия не будет выступать стороной в этом споре, в эфире Радио Крым. Реалии заявлял заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«По моей информации, российское государство не планирует подавать кассационную жалобу по скифскому золоту. Это все звенья одной цепи: недостаточная поддержка Франчетти, недостаточная поддержка крымских музеев», – сказал Молохов.

Пока нет подтверждения этой информации от адвокатов украинской стороны.

Как сообщалось, Следственный комитет России приступил к доследственной проверке по факту признания Украины судом в Амстердаме владельцем коллекции так называемого «скифского золота».

Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину о возможности выступления российского государства как стороны по делу о возвращении так называемого «скифского золота».

До этого посол России Александр Шульгин назвал «опасным прецедентом» решение суда Амстердама по «скифскому золоту». Шульгин также назвал решение апелляционного суда «политически мотивированным».

Как сообщал ForUm, 26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.

Президент Владимир Зеленский назвал решение Апелляционного суда Амстердама (Нидерланды) долгожданной победой.

Выставка «Крым: золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 500 экспонатов из нескольких музеев Крыма, проводилась в археологическом музее Аллард Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года, однако из-за аннексии Россией Крыма не вернулась в эти музеи.

Коллективный иск о возвращении экспонатов подали четыре крымских музея. Украинские власти заявили, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. Музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты в решение компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть украинскому государству экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря».

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на решение суда по «скифскому золоту».