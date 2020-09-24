Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином прокомментировал упреки со стороны некоторых стран по поводу «тайной» инаугурации, которая прошла накануне, передает БЕЛТА.
Он отметил «неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси». «Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», – заявил Лукашенко.
«Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», - заметил он.
«Но если они об этом не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили. А вообще, вы посмотрите их Telegram-каналы. Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому ну вот хоть к чему-то, но надо прицепиться», - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что вступление в должность президента может критиковаться, только если это мероприятие не проведено по закону. «У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка - это же определенное время занимает. А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия. В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях», - сказал Лукашенко.
Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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