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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента. Об этом он написал в Twitter.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», - отметил министр.


Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
ForUm

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