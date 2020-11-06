Виновник резонансного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, по утверждению источников, якобы пытается уйти от ответственности, задействовав давние связи, а также откупиться от родственников погибших женщин, сообщает «Обозреватель».

Как заявил источник , несмотря на то, что на месте происшествия драгер не показал алкогольного опьянения водителя Land Rover, оставался вопрос о приеме 66-летним Юрием Назаренко запрещенных для водителей лекарственных средств или наркотических веществ.

«ДТП на Майдане Незалежности произошло в 15:55, но до позднего вечера у водителя не был взят анализ на наркотики и т.д.», – утверждает источник.

По словам другого собеседника издания, уже в день аварии «стало происходить что-то странное».

«Есть установленная процедура освидетельствования участников ДТП с погибшими. Но подозреваемого не повезли на Петра Запорожца, 20 – как положено, а доставили в ту клинику, где он ранее лечился. Кто дал на это согласие? Кто подписывал протокол забора крови и мочи? Если водитель был бы в лежачем состоянии, то забор могли делать в любой клинике, куда бы его доставили, например, на «скорой». Но Назаренко вышел из машины на своих ногах», – утверждает источник.

В правоохранительных органах неофициально сказали, что токсикологию якобы сделали (правда, не уточнили где и когда именно), а тест на наркотики можно делать даже спустя неделю.

«Отдельно будет изучаться меддокументация. В том числе будут смотреть, какие лекарства назначались Назаренко, и могли ли они повлиять на его состояние», – добавил собеседник издания.

В то же время один из следователей (не имеющий отношения к расследованию данного ДТП) говорит, что забор той же крови для экспертизы всегда стараются сделать как можно быстрее.

«Дорога каждая минута. Ну, если важен реальный результат», – подчеркивает он.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому адвокат водителя Land Rover заявил, что тот обещает оказать материальную помощь всем пострадавшим и семьям погибших.

«Независимо от того, будет ли Назаренко признан виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь», – сказал защитник.

Источник утверждает, что речь идет практически о подкупе, «чтобы со стороны родственников погибших не было претензий». Якобы такие попытки уже предпринимаются. Однако подтвердить эту информацию у родных не удалось.

Издание также выяснило новые интересные факты из биографии подозреваемого.

Юрий Назаренко долгое время находился на госслужбе. Был начальником Управления стратегии реформирования экономики и стратегического планирования Департамента экономической политики Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 30 октября в Киеве на Майдане Незалежности водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы.

Полиция задержала водителя. Экспресс исследование не выявило у него признаков алкогольного опьянения.

Шевченковский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 суток.