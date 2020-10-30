Экспресс исследование не выявило у водителя, совершившего смертельное ДТП на Майдане Незалежности, признаков алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover, потеряв контроль за управлением, выехал на пешеходную зону Майдана Незалежности, где въехал в толпу людей, после чего на проезжей части ул. Крещатик протаранил несколько авто.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о задержании 65-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительно, экспресс исследование не выявило у него признаки алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование по факту ДТП со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве около 16:00 на Майдане Незалежности водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы.