также в разделеСтолица
На Майдане автомобиль въехал в толпу людей, 2 человека погибли 127
Дворец спорта, выставочный центр: где в Киеве могут развернуть мобильные госпитали 8
Киев не собирается переводить школы на удаленку 8
В Киеве – 741 случай коронавируса за сутки 12
Под КСУ жгут файеры и бросают шины 23
Киев вошел в тройку городов мира с самым грязным воздухом 20
В Украине начала работу миссия ЕС по подготовке «промышленного безвиза» 16
СБУ задержала командира боевиков, устроившегося на работу в Киеве 26
В Киеве за сутки обнаружили еще 577 случаев коронавируса 11
Скончался один из пострадавших в аварии на киевском коллекторе 14
В Киеве автобус снес продуктовую палатку, есть жертвы 27
Ректор столичного вуза организовал схему переправки нелегалов в ЕС 12
В киевском коллекторе произошла утечка газа, пострадали 3 человека 20
Завтра киевские ученики возвращаются в школы 16
Заболевший COVID-19 Кличко рассказал о самочувствии 25
В киевских больницах почти 500 человек с COVID-19 – в тяжелом состоянии 12
Притула поздравил Кличко и назвал результат Попова холодным душем 97
В Киеве «бабье лето» продержалось 4 дня 23

Экспресс исследование не выявило у водителя, совершившего смертельное ДТП на Майдане Незалежности, признаков алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover, потеряв контроль за управлением, выехал на пешеходную зону Майдана Незалежности, где въехал в толпу людей, после чего на проезжей части ул. Крещатик протаранил несколько авто.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о задержании 65-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительно, экспресс исследование не выявило у него признаки алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование по факту ДТП со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве около 16:00 на Майдане Незалежности водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги