Полиция задержала водителя джипа Land Rover, который устроил смертельное ДТП на Майдане Незалежности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и потерял контроль за управлением автомобилем. Гражданин Юрий Н. задержан полицией.

«У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгера на месте трагедии не показали наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи», – отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил Дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек. «Правила дорожного движения Украины - четко указывают: пункт 2.9, подпункта «д»: Запрещается: «Управлять транспортным средством в состоянии болезни, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание», – написал он.

«Дальше суд будет определять меру ответственности гражданина Н. за то, что он допустил гибель двух ни в чем неповинных пешеходов и травмировал еще четверых.

Если действительно этот водитель ранее перенес операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах», – подытожил Геращенко.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве около 16:00 на Майдане Незалежности водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы.

Экспресс исследование не выявило у водителя признаков алкогольного опьянения.