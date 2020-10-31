Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане независимости. Также он будет носить электронный браслет.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве около 16:00 на Майдане Незалежности водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы.

Полиция задержала водителя. Экспресс исследование не выявило у него признаков алкогольного опьянения.