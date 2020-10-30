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В Киеве около 16:00 на Майдане Незалежности 66-летний водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Предварительно, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил менее 4 авто, и остановился», – говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

«На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства, предварительно - водитель трезв. Сейчас движение по улице Крещатик перекрыто», – отметили в ведомстве.

В то же время в пресс-службе столистной полиции отметили, что «водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди».
ForUm

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