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Верховная Рада Украины в ходе заседания одобрила законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Как передает УНИАН, за принятие законопроекта (№ 4100-д) в первом чтении проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект должен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.
ForUm

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