Обнародованы основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Так, документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Главные цифры проекта государственного бюджета на 2021:

Расходы на безопасность и оборону - 267 млрд грн (+21 млрд к плану с изменениями на 2020 год);

на зарплаты военным и правоохранителям - 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Расходы на образование - 174 млрд грн (+34 млрд к плану 2020 года):

на доплаты зарплат учителям 21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%).

Расходы на медицину - 156 млрд грн (+27,5 млрд грн):

предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%;

на программу медицинских гарантий планируется 123,4 млрд;

на борьбу с коронавирусом – 19,4 млрд (из которых 2,6 млрд грн на вакцинацию).

Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+7,5 млрд к плану 2020 года):

расходы для пенсионного фонда 204 млрд грн.

Программа «Большая стройка» (развитие дорожной инфраструктуры) - 150 млрд грн (+20,7 млрд грн).

Рост МЗП до 6 тыс. грн с 1 января 2021 и с 1 июля - до 6,5 тыс. грн (41,4 млрд грн).

Программы поддержки малого и среднего бизнеса - 12 млрд грн:

на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн;

на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства - 2 млрд грн.

Финансовая поддержка регионов (ДФРР) – 9,4 млрд грн (+4,5 млрд к плану 2020 года).

Расходы на культуру – 7,5 млрд грн (+2,8 млрд к плану 2020 года).

Расходы на спорт – 7,4 млрд грн (увеличено в 2,7 раза от плана 2020 года).

На поддержку угольной отрасли – 4,5 млрд грн.

На поддержку аграриев – 4,2 млрд грн.

Цифровизация отраслей экономики – 2,9 млрд грн.

Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги – 3,3 млрд грн.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».