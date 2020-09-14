Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар. Соответствующие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе правительства, сообщает РБК-Украина.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

«Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, у нас составляет 29 гривен. Мы согласовали это показатель с Национальным банком», - сказал министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.