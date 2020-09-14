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Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады», - написал он в Facebook.

Кроме того, Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». В нем, в частности, отмечается необходимость принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.

Также Кабмин принял проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2021-й год.
ForUm

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