Без изменений в решение Конституционного суда Украины ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, в долгосрочной перспективе не будет работать. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

«Конституционный суд Украины (КСУ) подорвал фундамент антикоррупционной системы. Из-за решения КСУ тысяч человек останутся безнаказанными за ложь в декларациях. Сообщение от граждан о коррупции не могут быть приняты Национальным агентством по предупреждению коррупции для рассмотрения», – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что, если решение КСУ не будет изменено, это может привести к отмене всех последующих законодательных инициатив, призванных восстановить антикоррупционную систему.

«Стоит также отметить, что ни один закон уже не сможет помочь в решении таких последствий решения КСУ: Высший антикоррупционный суд Украины вынужден закрыть имеющиеся дела. Уже пришлось «простить» недекларирование более 35 млн грн бывшему губернатору Запорожской области. Правоохранительные органы прекращают расследования. Уголовные дела о неправдивых данных в декларациях за 2017-2019 годы так и останутся лишь набором данных», – подчеркнули в ведомстве.

В НАПК также отметили, что электронное декларирование и работающая система антикоррупционных органов является обязательством Украины перед международными партнерами, в частности перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Необходимость начинать с чистого листа демонстрирует неспособность придерживаться собственных обещаний.

«Требуя большей независимости судебной ветви власти, КСУ посягнул на полномочия ветви законодательной. Конечно, это осложняет ситуацию с поиском реально работающих решений. Я искренне надеюсь, что законодатели смогут найти мудрый подход, и работа НАПК будет восстановлена как можно скорее», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.