Судья Конституционного суда Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.



Об этом судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил , комментируя обращение президента к фракции «Слуга народа», передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в парламенте будет 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, Слиденко сказал:

«Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти».

Судья заявил: «Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в этой аудиозаписи?»

«Такое впечатление, что его кто - то толкает к этому», - считает судья КС.

По убеждению Слиденко, в своем обращении Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно», - сказал Слиденко.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.