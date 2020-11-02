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По информации, поступившей в секретариат Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий, по состоянию на 12:00 2 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 108 местных советов в 23 регионах, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

В один районный совет избраны 22 депутатов, в 15 городских - 393 депутатов, в 26 поселковых - 549 депутатов и в 66 сельских - 1438 депутатов. Кроме того, признаны избранными 133 голов (27 - городских, 30 - поселковых, 76 - сельских) также в 23 областях.

На всех избирательных участках уже завершен процесс подсчета голосов избирателей, составления соответствующих протоколов УИК и передачи их вместе с другой избирательной документации в сельские, поселковые и городские ТИК. В то же время еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Также происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссий.

Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1076 таких протоколов, что составляет почти 71,7% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областным ТИК передано 914 протоколов (почти 67%).

Напомним, 25 октября в Украине  прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.

ОБСЕ заявлили, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.
ForUm

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