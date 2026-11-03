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Війна

Сили ППО знищили 309 російських ракет та дронів

Сили ППО знищили 309 російських ракет та дронів

У ніч на 3 листопада (з 18:00 2 листопада) ворог атакував:

- балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, протикорабельними ракетами Циркон із Ростовської, Воронезької, Курської обл. рф; 
- 59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К із Вологодської, Оренбурзької, Орловської обл.  рф; 
- 289 ударними БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. 

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 цілей: 

- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон; 
- 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється); 
- 257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів. 

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.  

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Фото: Повітряні сили.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУУкраїнавійнаобстрілракетиокупантипподрони
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