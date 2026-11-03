Столицю накрили невидимим щитом

Над Києвом встановили РЕБ-купол проти реактивних «Шахедів»: спецоперація тривала кілька тижнів. Система має перешкоджати російським операторам дистанційно керувати ударними дронами за допомогою МЕШ-радіозв'язку. Про завершення операції повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов .

За його словами, Росія продовжує розвивати технології дистанційного керування реактивними «Шахедами». Зокрема, для пошуку цілей і управління безпілотниками противник використовує МЕШ-радіозв'язок. Завдяки радіомодему на борту дрона російський оператор може керувати ним із території РФ.

Щоб протидіяти цій технології, Україні потрібно було створити над столицею спеціальний РЕБ-купол, який перешкоджав би такому зв'язку. «Флеш» розповів, що на реалізацію задуму відвели лише кілька тижнів. За цей час необхідно було провести масштабні роботи по всьому Києву. До процесу залучили основних виробників засобів радіоелектронної боротьби, які цілодобово виготовляли та встановлювали обладнання.

За словами Бескрестнова, до спецоперації долучилися Генеральний штаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, Офіс президента та інші підрозділи Збройних сил України. За її перебігом постійно стежив президент України.

Операція виявилася складною як із технічного, так і з організаційного боку. Зокрема, йшлося про облаштування багатьох сотень локацій для розміщення антен та іншого обладнання по всій столиці. «Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення», — заявив радник президента.

Він також назвав протистояння російським безпілотникам частиною так званої «війни міст», у якій технології радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль.

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