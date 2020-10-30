Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».



















































Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в ГБР.

Следователи Государственного бюро расследовании начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка во временно оккупированном Крыму, совершенного группой лиц, а также государственной измены, совершенной председателем КСУ.

Под зданием Конституционного суда в Киеве прошла акция протеста против решения судей о неконституционности ключевых антикоррупционных норм.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году приобрел имущество на временно оккупированной территории Украины в соответствии с законодательством страны-агрессора, которое не задекларировал, указал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Сам Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, потому что не знал, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова, а аннексии он не признает.

Против судей Конституционного суда, вынесших решение о признании неконституционным ряда положений антикоррупционного законодательства, начато уголовное производство, сообщил нардеп фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским для урегулирования конституционного кризиса в стране.

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента на него давили 7 октября, а 8 октября он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели.

Решение судей Конституционного суда относительно работы антикоррупционных органов не прошло без внешнего вмешательства. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак входе встречи с послами стран «Большой семерки».

В Киеве около 16:00 на Майдане Незалежности водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы.

Грузия отказалась пускать украинских нардепов в качестве наблюдателей на парламентских выборах 31 октября.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности из-за нарушения режима прекращения огня и гибелью украинских военнослужащих в ночь на пятницу, сообщил спикер делегации Алексей Арестович.

С полуночи 2 ноября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, по состоянию на 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 8312.

За неделю еще 10 предприятий ТКЭ успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Во второй половине дня в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.