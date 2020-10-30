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Против судей Конституционного суда, вынесших решение о признании неконституционным ряда положений антикоррупционного законодательства, начато уголовное производство, сообщил нардеп фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Уголовное производство по ст. 109 (покушение на захват власти) в отношении судей КСУ по моему заявлению, как депутат Голос зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в Государственное бюро расследований», - написал он в Facebook.

По словам Юрчишина, в рамках этого производства вполне законно, не политически, можно доказать или нет заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться с расследованием НАБУ по Окружному административному суду Киева. «Там волчьи судьи признаются, что уже «захватили КСУ», - пояснил нардеп.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».
ForUm

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