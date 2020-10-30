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Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским для урегулирования конституционного кризиса в стране. Об этом она заявил на пресс-конференции 30 октября, передает «Украинская правда».

«Хочу обратиться к президенту, мы хотим пообщаться, мы приглашаем, в любом формате, как он определится. Надо убрать этот искусственный конфликт», – отметил он.

Тупицкий призвал не оценивать решение КС о признании неконституционным антикоррупционного законодательства поспешно, а ознакомиться с ним детально. Он просит президента воздержаться от неконституционных действий и "не поддаваться на призывы провокаторов".

Председатель КС отметил, что готов встречаться с председателем парламента, при необходимости с премьер-министром, для разрешения кризисной ситуации.

Тупицкий выразил удивление, что его не пригласили на заседание СНБО, созванное после вышеуказанного решения КС. Он утверждает, что с Зеленским не встречался.

В то же время пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель говорит, что разговор Зеленского с Тупицким уже был.

«Президент уже беседовал с председателем Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, представляющего угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом Министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким», – отметила она.

Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.
ForUm

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