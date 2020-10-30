Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности из-за нарушения режима прекращения огня и гибелью украинских военнослужащих в ночь на пятницу, сообщил спикер делегации Алексей Арестович.

«Сегодня, 30 октября, в 00:28 противник совершил обстрел c направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, в ночь на 30 октября российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций. В результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью.