Во второй половине дня в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение, сообщает «Европейская правда».
Землетрясение вызвало значительные разрушения на Самосе и турецком городе Измир.
Пользователи соцсетей и медиа начали публиковать фото и видео последствий мощного землетрясения.
Двое школьников погибли на греческом острове Самус после обвала стены.
Тела подростков извлекли из-под завалов в ходе продолжающейся поисково-спасательной операции, которая проводится на острове.
Никаких других подробностей о жертвах не поступало.
До сих пор сообщалось о восьми пострадавших в результате землетрясения людях, находящихся на лечении в больнице и клинике на острове.
Больше всего повреждений было обнаружено на старых домах в городах Пифагорио, Карловасе и вате.
Часть церкви Успения Пресвятой Богородицы в Карловасах обрушилась. Внутри здания никого не было.
Турецкие СМИ также сообщают о росте числа жертв и раненых от землетрясения в стране. Так, в Измире погибли шесть человек, число пострадавших возросло до 321.
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