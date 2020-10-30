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Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента на него давили 7 октября, а 8 октября он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели. Об этом он заявил на брифинге, передает «Украинская правда».

«Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы», – отметил он.

Судья-докладчик отказался назвать, кто именно оказывал давление на него.

Слиденко сказал, что на следующий день после этого написал заявление об отставке, его еще не рассматривали, но он «уже почти не судья» КС.

Поэтому он наперед выразил мнение, что электронное декларирование вполне конституционное, а в закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции просто нужно внести изменения.

В частности, по мнению Слиденко, надо убрать норму о том, что НАПК может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела, потому что «это полномочия советской прокуратуры» и это неправильно.

По поводу своего декларирования, Слиденко признал, что формально нарушил закон, потому что физически не мог внести изменения в декларацию вовремя, так как был тогда за рубежом.

Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».
ForUm

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