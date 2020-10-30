Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований.

«Я попрошу вас не удивляться, что я не появлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?» - удивляется Тупицкий, передает Радио Свобода.

Как сообщал ForUm, Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.