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Грузия отказалась пускать украинских нардепов в качестве наблюдателей на парламентских выборах 31 октября. Об этом сообщила нардеп из фракции «Слуга народа», глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

«31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению «ЭНД», ведущей оппозиционной партии. Все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте Грузинского ЦИК. Однако сегодня ночью грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины», - написала она в Facebook.

Нардеп выразила сожаление в связи с таким решением.

«Такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии. Это прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, в том числе обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств в дополнение к исторически теплым отношениям, которые разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями», - считает Ясько.

Она подчеркнула, что Украина готова работать с демократически избранным парламентом Грузии вне зависимости от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

Напомним, 8 мая 2020 года Грузия вызвала посла из Киева для консультаций после информации о назначении Саакашвили главой исполкома реформ Украины.

27 августа Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, там ему пригрозили тюрьмой по обвинению в уголовном преступлении.

7 сентября Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии.
ForUm

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