также в разделеПолитика
У Зеленского считают, что новый состав КСУ назначат за 2 месяца 9
Ермак: События в КСУ не прошли без внешнего вмешательства 14
Глава КСУ объяснил, почему не принято решение по делу о люстрации 22
В Европарламенте призвали Украину восстановить функции НАПК 20
Экс-председатель Высшего совета юстиции: Президент совершил ошибку, не уволив Сытника 26
Лукашенко: Если кто прикоснется к военнослужащему, он должен остаться без рук 225
Судья КСУ Слиденко пожаловался на давление из ОП и написал заявление об отставке 19
Тупицкий не собирается в отставку 10
Вакаров: Иностранцы в набсоветах, которым правительство повысило размеры выплат, не показывают никакой эффективности 32
Глава КСУ просит встречи с президентом 25
Глава КСУ: Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота 46
Глава КСУ говорит, что не знает, как задекларировать купленную в Крыму землю 33
Грузия не пустила украинских нардепов наблюдателями на выборы 101
Якубин: Медведчук и оппозиция делают гораздо больше власти для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 18
Марунич: Медведчук обращался с письмом к Зеленскому по вопросам, решения которых требуют украинцы, но власть выбрала другой путь 53
Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ 45
Кабмин на срочном заседании разблокировал работу НАПК 41
Стало известно об итогах срочного заседания СНБО 41

Следователи Государственного бюро расследовании начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка во временно оккупированном Крыму, совершенного группой лиц, а также государственной измены, совершенной председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины», - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В ГБР отметили, что по предварительной информации, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения ее к категории, подпадающей под юрисдикцию РФ.

«Таким образом он возможно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», – сказано в сообщении.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в ГБР.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил, что Тупицкий в 2018 году приобрел имущество на временно оккупированной территории Украины в соответствии с законодательством страны-агрессора, которое не задекларировал.

Сам Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, потому что не знал, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова, а аннексии он не признает.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги