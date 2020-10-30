Следователи Государственного бюро расследовании начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка во временно оккупированном Крыму, совершенного группой лиц, а также государственной измены, совершенной председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.



«Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины», - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В ГБР отметили, что по предварительной информации, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения ее к категории, подпадающей под юрисдикцию РФ.

«Таким образом он возможно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», – сказано в сообщении.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в ГБР.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил, что Тупицкий в 2018 году приобрел имущество на временно оккупированной территории Украины в соответствии с законодательством страны-агрессора, которое не задекларировал.

Сам Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, потому что не знал, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова, а аннексии он не признает.