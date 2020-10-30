Под зданием Конституционного суда в Киеве проходит акция протеста против решения судей о неконституционности ключевых антикоррупционных норм.

Как сообщает Украинская правда, митингующие стоят с флагами и плакатами, в частности, принесли «билет судьям в Ростов». Также люди кричат «чемодан, вокзал, Росто»

На акции выступали антикоррупционные активисты.

Группа людей во главе с активистом Евромайдана и бывшим нардепом Владимиром Парасюком забросила через забор суда шины

На месте работает полиция, столкновений нет.

Участники акции зажгли файеры.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».