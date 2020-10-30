Решение судей Конституционного суда относительно работы антикоррупционных органов не прошло без внешнего вмешательства. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак входе встречи с послами стран «Большой семерки», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Он проинформировал о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседание правительства с участием президента и принятых на них решениях.

«Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути», - подчеркнул Ермак.

Он также рассказал, что еще вчера в Верховную Раду был направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

«Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз», - заявил руководитель Офиса главы государства.

По мнению Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации.

Руководитель Офиса президента убежден, что выход из нее будет найден.

«Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял», - отметил Ермак и призвал представителей «Большой семерки» следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией всех представителей политических сил, «чтобы иметь реальную картину».

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что «Большая семерка» готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.