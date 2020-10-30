Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, потому что не знал, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова, а аннексии он не признает.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

«Почему я не внес в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать», - сказал Тупицкий.

По его словам, для того, чтобы внести земельный участок в декларацию, нужны подтверждающие документы, но «не было никакого ни договора, ни дарования».

При этом глава КС заверил, что не признает аннексию Россией Крыма.

«Я готов отвечать, если где-то ошибки какие я допустил, то я готов их исправлять. Мы же живем в цивилизованном мире. Если ошибки, которые нарушают закон, то за них тоже надо нести ответственность. Это аксиома», - сказал Тупицкий.

Председатель КС заявил, что по-прежнему владел этой землей, но возникли определенные обстоятельства, которые заставили его защищать свою собственность. В частности, по словам Тупицкого, он невъездной на территорию Крыма, потому что является судьей-докладчиком по делу о территориальной целостности Украины, поэтому против него возбуждено уголовное дело, а также он подпадает под российские экономические санкции, которые, среди прочего, касаются имущества.

«Таким образом, занимались этим (сохранностью имущества - ред.) юристы и, наверное, ничего другого не придумали, как урегулировали вопрос разграничения путем создания сделки договора купли-продажи. Чего я не внес его в реестр. Я до сих пор не знаю, как это сделать», - сказал Тупицкий.

Он отметил, что обстоятельства сложились так, что в декларацию он должен внести определенные сведения о том, что это за участок, его кадастровый номер и другие данные, а это значит, что его дом в Крыму Россия может просто снести.

«Единственная моя, наверное, вина в том, что я не обратился в органы НАПК, чтобы они мне разъяснили, как это мне сделать, но я так считаю, как юрист, вряд ли они могут мне правильно объяснить при таких обстоятельствах», - заявил председатель КС.

СМИ недавно обнародовали информацию о том, председатель Конституционного Суда Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. При этом он не отразил информацию о земле в своей декларации об имуществе и доходах.

Он отметил, что один из телеканалов обратился к нему с запросом по этому поводу, он решил дать публичный ответ, поскольку, по словам председателя КС, события начали так разворачиваться, что надо ответить всем.