В Украине нужно создать антикоррупционный орган для судей, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

«Опять же зависит от изменений, которые будут предложены законопроектом президентским (интервью записано 29 октября, - ред.). Но это, собственно, то, что следует из решения КСУ. Решение КСУ состоит в том, что исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК», - сказал министр.

Он назвал мотивацию Конституционного суда «сомнительной».

«Но, тем не менее, есть решение суда. Пока оно не аннулировано, не отменено, вариант урегулирования этой ситуации должным образом - это как раз создание такого органа», - сказал Малюська.

Напомним, 29 октября по результатам срочного заседания СНБО было принято решение, в частности, принятия Кабинетом Министров неотложных мер по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведение специальной проверки.

Президент Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.