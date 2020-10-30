В Украине нужно создать антикоррупционный орган для судей, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода.
«Опять же зависит от изменений, которые будут предложены законопроектом президентским (интервью записано 29 октября, - ред.). Но это, собственно, то, что следует из решения КСУ. Решение КСУ состоит в том, что исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК», - сказал министр.
Он назвал мотивацию Конституционного суда «сомнительной».
«Но, тем не менее, есть решение суда. Пока оно не аннулировано, не отменено, вариант урегулирования этой ситуации должным образом - это как раз создание такого органа», - сказал Малюська.
Напомним, 29 октября по результатам срочного заседания СНБО было принято решение, в частности, принятия Кабинетом Министров неотложных мер по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведение специальной проверки.
Президент Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».
В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.
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