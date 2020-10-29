По результатам заседания было принято решение, в частности, принятия Кабинетом Министров неотложных мероприятий по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведение специальной проверки. Владимир Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Также было принято решение об активизации деятельности Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины и ускорения подачи предложений по судебной реформе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работа над законопроектом уже ведется во взаимодействии с Офисом Президента. Было решено провести срочное заседание правительства в Офисе главы государства.

Ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности., заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Суд выступает «ледоколом» достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство», - сказал он заседании СНБО.

Данилов напомнил, что, кроме последнего решения, Конституционный Суд в феврале 2019 отменил закон о незаконном обогащении. В результате правоохранители закрыли уголовные производства, результативности по которым от власти требует общество.

«Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофические последствия как во внутри, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с нашим евроатлантическим сообществом», - сказал он.

Секретарь СНБО также обратил внимание, что скандальное решение Суд принял сразу после окончания местных выборов, которые сами по себе в части децентрализации содержат очень сложные вызовы национальной безопасности. По его убеждению, такие шаги и их последовательность свидетельствуют о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий.

Председатель НАПК Александр Новиков отметил, что КСУ уничтожил всю систему предотвращения коррупции, отбросив в 1991 год.

«Все, что строилось за годы независимости Украины, было демонтировано решением КСУ. Это произошло вопреки позиции граждан Украины, 91% из которых считают коррупцию серьезной проблемой для украинцев», - отметил он.

По его словам, после решения Конституционного Суда НАПК фактически превращается в «орган сокрытия информации о публичных лицах».

Представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский подчеркнул, что решение КСУ было принято со многими нарушениями, а сами судьи имели конфликт интересов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что решение КСУ несет ряд угроз для страны во внешнеполитической сфере, ведь борьба с коррупцией в Украине была и остается одним из ключевых вопросов на повестке дня в диалоге с надежными партнерами. Речь идет о Европейском Союзе, США, Канаде, Японии, Южной Корее.

«Все они в той или иной степени инвестировали в создание антикоррупционной инфраструктуры в Украине - свои ресурсы, свои возможности. И поэтому тоже чувствуют ответственность за продолжение ее существования», - отметил он.