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Президент Владимир Зеленский на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах после решения Конституционного Суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины отметил угрозы, которые представляет такое решение для страны и ее национальной безопасности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный Суд сделает завтра или послезавтра», - сказал Зеленский.

«Я не уверен, что судьи Конституционного Суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне - я уверен, что это справедливо, - безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине», - акцентировал президент.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
ForUm

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